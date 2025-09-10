Mihai Pintilii a dezvăluit costurile pentru obținerea Licenței PRO: ”Foarte scump!”

Mihai Pintilii, antrenorul secund al FCSB-ului în vârstă de 40 de ani, are în prezent licența A.

Tehnicianul a dezvăluit că pentru a aplica pentru licența PRO are nevoie de suma de 7.500 de euro.

De asemenea, Pintilii a precizat că nu își poate explica de ce durează atât de mult să obții licența de antrenor.

”Aștept să se termine Licența PRO în România și să înceapă o nouă serie. La noi durează doi ani și jumătate. E și foarte scumpă.

7.500 (n.r. euro), plus cele două module, e destul de scumpă, plus că trebuie să aștepți să se închege o grupă, minim 20 sau 22 plus două fete”, a spus Pintilii, la Fotbal Club.

”Foștii fotbaliști de națională ajung mai ușor antrenori în alte țări.

La noi durează foarte mult. Carnetul de antrenor te trage mult în jos. Eu am făcut doi ani, pentru că nu aveam BAC-ul. Dar ceilalți fac un an.

Apoi, urmează practica”, a mai spus Pintilii, la Digi Sport.

Pintilii a primit licența A după cursurile susținute în cadrul Școlii de Antrenori din Moldova.