Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu brio presiunii

Gigi Becali își critică public jucătorii după un meci mai puțin reușit, face schimbări la pauză când jocul nu merge, iar mulți fotbaliști cedează presiunii. Unul singur este imun, iar Mihai Pintilii a spus despre cine este vorba.

Mihai Pintilii a dezvăluit numele jucătorului care nu e speriat de presiunea de la FCSB

Aflat de ani buni la campioana României, mai întâi ca jucător și apoi în staff-ul tehnic, Mihai Pintilii a recunoscut că singurul care face față fără probleme presiunii de la FCSB este Florin Tănase.

”Îl văd pe Tănase. Tănase nu simte presiunea tricoului. E greu la FCSB, e presiune mare. Am simțit și eu când eram jucător. Nu se compară. Bîrligea a avut și el nevoie de puțin timp să se adapteze. După a fost senzațional”, a declarat Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la .

Gigi Becali este recunoscut pentru faptul că nu-și menajează jucătorii după prestații sub așteptări, iar Florin Tănase nu a scăpat nici el. Ultima dată când fotbalistul a intrat în gura patronului a fost după meciul FCSB – Inter D’Escaldes 3-1, din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League.

”Relaxare. Oamenii de ce să mai alerge, de ce să mai obosească ei? Pentru ce să mai obosească Tănase? A dat și călcâi… Pentru ce să mai obosească el?

Normal că sunt supărat. Așa se joacă fotbal? Când ai 3-0, dai 4-0, 5-0, unei echipe ca a asta. Mai era puțin și luam și golul 2 și aveam emoții”, a spus Becali.