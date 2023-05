Mihai Pintilii a povestit despre cum i s-a părut Bucureștiul prima dată: „Credeam că sunt la New York!”

Mihai Pintilii, antrenorul de la FCSB, a vorbit recent despre prima sa experiență în București.

Fostul mijlocaș central a rememorat cum i s-a părut capitala la primul contact. Iată ce a spus fostul internațional român.

„Credeam că sunt la New York!”

„Când am ajuns în București, credeam că sunt la New York când am văzut atâtea linii de tren. Viața te duce… Trebuie și noroc, să fii sănătos, să te țină Dumnezeu. Nici telefon n-aveam când am plecat de acasă. Fostul meu coleg Mihalache avea un telefon pe care-l ținea cu două mâini, căuta semnal.

Am plecat de acasă la 17 ani și jumătate, am mers la Lugoj. Trebuia să mergem la Motru, dar ni s-a dat altă locație. Nu am știut unde mă duc. M-a îmbârligat Mihalache. Am găsit oameni corecți la Lugoj. Au venit doi moldoveni acolo, adică noi, erau 50 de jucători la probe. Am jucat un meci, ne-au plăcut, după aia ne-au trimis acasă să ne luăm actele”, a spus Mihai Pintilii, pentru Orange Sport.