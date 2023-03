Mihai Pintilii avea putere de decizie la FCSB: „Nu am fost sunat pentru schimbări”

Delegatul FCSB, Mihai Pintilii, a fost suspendat 4 etape de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal.

Mihai Pintilii susține că nu a fost sunat pe bancă, în timpul meciurilor, pentru a i se impune schimbările

El s-a ocupat de pregătirea echipei după ce Nicolae Dică a demisionat pe 1 noiembrie. Pentru a-și desfășura activitatea, în contextul în care nu deține licență PRO, a primit o dispensă valabilă o lună.

Pintilii a continuat să îndeplinească acest rol și după ce patronul Gigi Becali l-a numit antrenor principal, pe 29 noiembrie, pe Leonard Strizu. Dar totul s-a terminat, cel puțin teoretic, pe 28 februarie, când a fost suspendat de FRF.

„N-am mai fost lăsat. Dacă regulamentul nu-ți dă voie, e clar că trebuie să-l respecți și-l respect. Ma liniștesc, nu mă grăbesc, sunt înscris la cursurile de antrenori, pentru carnetul de antrenor.

Am licența B luată în Moldova, în vara acum mă înscriu la licența A. Atâta timp cât lucrurile sunt normale și am un antrenor de la care am ce să învăt, n-aș zice nu nici acum, în momentul în care vorbim. Dacă acum ar putea să aducă pe cineva, n-aș avea nicio problemă. Situația, rezultatele au dus în așa fel încât să rămân.

Probabil era și greu să vină acum cineva după niște rezultate nu bune, foarte bune. Echipa era pe locul 14 dacă nu mă înșel, când a plecat Nicolae Dică. Nu poți să faci să fie bine pentru că nu ai actele necesare ca să închizi gura la lume.

Am avut momente când mi-a fost și rău din cauza asta. Dacă pui suflet undeva, nu ai cum să nu te enervezi. Nu am fost sunat pentru schimbări. Era și culmea să răspund la telefon pe bancă”, a spus Mihai Pintilii, la un podcast.