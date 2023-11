Mihai Rotaru a comentat prima victorie a echipei sale din mandatul lui Ivaylo Petev: „Nu avea ce să mai facă!”

CSU Craiova a câștigat în fața celor de la Dinamo cu 1-0. Acesta a fost primul meci al bulgarului Ivaylo Petev pe banca oltenilor.

Patronul Mihai Rotaru a reacționat după debutul cu dreptul al noului său tehnician. Iată ce a spus finanțatorul formației din Bănie.

„Nu avea ce să mai facă!”

„Sunt trei puncte, asta era important. Acesta a fost scopul lui Mister. A zis că indiferent de situaţie trebuie să câştigăm trei puncte astăzi, după care ne aşezăm şi rezolvăm toate problemele pe care le-am identificat sau le vom identifica. Nu avea ce să mai facă. A fost bine, a luat deciziile care s-au impus. Sunt în asentimentul său, trei puncte. Echipa a început foarte bine, chiar am şi înscris repede.

Koljic şi Ivan au avut ocazii mari. Am pierdut posesia în ultimele 15 minute ale reprizei. În partea secundă am mai avut ocazii, dar nu ne-au pus probleme exceptând acea fază judecată de VAR. Este adevărat, nu am dominat categoric meciul, dar se întâmplă. Fotbalul românesc este unul foarte echilibrat. Primul nostru obiectiv este să urcăm pe locul trei. Eu nu sunt analist, nu pot să comentez greşelile.

Eu sunt în măsură să vă spun dacă mă bucur sau nu de un anumit rezultat. Nu am avut un avantaj confortabil ca să stăm relaxaţi. Mesajul pentru toţi fanii Universităţii Craiova este că am plecat la un drum nou. Atitudinea a fost bună în toate meciurile. Chiar şi în celelalte meciuri am avut o atitudine bună, chiar dacă rezultatele nu au fost cele scontate. Nu cred că există un jucător care să nu îşi dorească să câştigăm.

Dar, de asta am făcut şi această schimbare pentru a putea câştiga mai mult. Mister este un campion. Gândiţi-vă că el cu Bosnia-Herţegovina a câştigat grupa din Liga Naţiunilor”, a declarat Mihai Rotaru, pentru Fanatik.