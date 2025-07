Mihai Rotaru a criticat dur arbitrajul de la UTA – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a început cu stângul sezonul 2025-2026. Echipa lui Mirel Rădoi a făcut doar 3-3 la Arad, deși a condus-o pe UTA cu 3-0. Conducerea alb-albaștrilor a dat vina pe arbitraj pentru acest semieșec și a amenințat cu un protest fără precedent.

„Avem un penalty clar, la Baiaram, pe care Barbu nu îl dă. Să vă întreb, dacă era în afara careului, ce făceam? Noi nu aveam o lovitură liberă de la 16 metri și Baiaram avea galben.

Poate mai lua unu și lua roșu. Ce a zis (n.r. – Barbu), ‘Lasă că oricum e în afara careului, îi dau galben’. Nu. A fost în careu și VAR-ul a întors.

După care, după ce, în urmă cu cinci luni, Vassaras a făcut conferință publică și le-a recomandat arbitrilor să nu mai dea penalty la astfel de faze, că a fost acea fază cu Musi, tot la Arad, pe toate canelele, tu, Barbu, vii și dai un penalty la o fază similară?

Ok, noi am fost niște proști, dar nu a fost acel penalty. Nu îi băgai în joc. Poate mai dădeam un gol. Ai două decizii majore. Nouă nu ne dă penalty și îi dă galben lui Baiaram. Ok, a fost întors de VAR. Lor le dă penalty care nu fost. Judecați dumneavoastră și puneți-vă în locul nostru”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.