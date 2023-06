Mihai Rotaru a dat totul din casă și a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Alexandru Băluță: ”I-am zis că e o greșeală”

Alexandru Băluță s-a înțeles cu FCSB după ce patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, i-a propus fotbalistului 100.000 la semnătură și un salariu de 20.000 de euro lunar, aceeași ofertă propusă și de Gigi Becali. Cu toate acestea, Băluță a ales oferta latifundiarului din Pipera.

Mihai Rotaru a oferit mai multe declarații referitoare la transferul lui Băluță. El a mărturisit că nu i-a venit să creadă că jucătorul a acceptat oferta lui Becali, având în vedere că este vorba despre aceeași sumă.

Patronul clubului din ”Bănie” a mai dezvăluit că i-ar fi propus o sumă mai mare decât cea promisă de FCSB, în cazul în care și Băluță și-ar fi dorit asta.

„Înainte să vorbim cu Mitriță, i-am făcut oferta lui Băluță. Mi-a spus că e jucător liber de contract și că prima opțiune e să meargă afară. I-am zis că are pe masă o ofertă, e deschisă. Era salariul pe care l-a primit și la FCSB.

Ar fi fost al treilea cel mai bine plătit din România, după Coman și Deac. A spus că o să o ia în considerare. Acum 10 zile m-a sunat și m-a întrebat dacă putem să ne vedem. I-am zis că de miercuri sunt la Craiova. El avea oferta noastră cu 4 săptămâni în urmă.

Mi-a dat mesaj, m-a întrebat când ne vedem, i-am zis să vină la 16:30. M-a rugat să discutăm cu impresarul. I-am zis ’Lasă-mă, ești nebun? Ești copilul nostru, discutăm noi doi’. I-am zis că salariul rămâne acesta, dar i-am spus că e foarte greu să îi dau bani la semnătură.

Lui Mitriță nu i-am dat bani și ar fi fost nedrept să îi dau lui. A fost o discuție care a rămas deschisă. Am discutat cu impresarul, i-am zis că îl vrem pe Alex înapoi și i-am mai spus că cred că ar fi o mișcare bună și pentru el. A rămas că în două zile ne vor da un răspuns, au zis că nu se grăbesc.

Ulterior mi-a spus el că l-a sunat Gigi. Că era vorba tot de salariul ăsta, dar cu niște bani la semnătură. După două zile l-am sunat, nu mi-a răspuns. Seara m-a sunat impresarul. Mi-a spus că ei nu intenționează să semneze ceva mai devreme de o săptămână”, a spus Rotaru, la Fotbal Club.

”Aseară, în jurul orei opt, mi-a dat mesaj Băluță. Eram sigur că mă suna să semneze contractul. Mi-a zis că vrea să mă anunțe că a luat hotărârea să meargă la FCSB. Am rămas fară cuvinte!

I-am zis că e o greșeală, dar să îmi explice de ce. Mi-a zis că e decizia lui și nu are de gând să se mai întoarcă. Dacă el s-ar fi dus la FCSB că i se plătea un euro în plus, aș fi înțeles, dar pe aceeași sumă nu am crezut.

El putea să spună ‘Vă rog frumos, am nevoie de o sută acum, și ar fi primit-o. Nu e niciun jucător care să fi apelat la mine și să nu fi primit bani”, a mai spus Rotaru.