Mihai Rotaru a dezvăluit cheia succesului la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are parte de un start excelent de sezon și ocupă momentan primul loc în clasamentul SuperLigii, iar succesul formației oltene este pus pe seama colaborării eficiente dintre finanțatorul Mihai Rotaru și antrenorul Mirel Rădoi.

Mihai Rotaru a explicat motivul pentru care relația cu Mirel Rădoi funcționează mult mai bine în acest al doilea mandat la Universitatea Craiova.

„Era un film, ‘Profesorul de suflet’, parcă așa se numea, românesc, cu Toma Caragiu (n,r. Șeful sectorului suflete), de prin anii ’70, iar răspunsul este ‘pentru că te cunosc’. Iar asta e valabil acum și într-o parte și în cealaltă.

Pentru că ne cunoaștem. Și atunci lucrurile sunt dinamice și dacă apar probleme, se rezolvă, în virtutea faptului că știm la ce să ne așteptăm unul de la celălalt.”, a spus Rotaru, conform digisport.ro.