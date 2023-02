Mihai Rotaru a oferit detalii despre starea lui Nicușor Bancu: „Poate va reveni atunci sau nu va mai juca deloc în acest an!”

Nicușor Bancu s-a accidentat grav în acest sezon contra celor de la Rapid. Mihai Rotaru, patronul celor de la CSU Craiova, a vorbit recent despre starea fundașului său.

Mai exact, Rotaru a precizat că Bancu poate reveni în luna aprilie, sau, în cel mai rău caz, nu va mai juca deloc în acest sezon.

„Poate va reveni atunci sau nu va mai juca deloc în acest an!”

„Nicușor Bancu nu era doar cel mai bun jucător al Universității Craiova, ci și al naționalei României. Nicușor ne lipsește. Baiaram este un jucător în formă. Baiaram ar putea intra la următoarele meciuri. Va fi o decizie a staff-ului medical dacă îi dăm meciuri până când se întrerupe competiția pentru meciurile echipei naționale.

Fie îl aruncăm în luptă la finalul lui februarie, fie după pauza competițională pentru a avea o perioadă în plus de recuperare. Nicușor, vom vedea, poate va reveni în aprilie sau nu va mai juca deloc în acest an. Am vorbit cu fizioterapeutul lui Bancu. Mi-a zis că e cu trei săptămâni în avans față de pronosticul inițial”, a precizat Mihai Rotaru, pentru Digi Sport.