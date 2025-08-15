Mihai Rotaru a reacționat imediat după calificarea dramatică a Universității Craiova în play-off-ul Conference League: „Eram epuizați psihic”

Universitatea Craiova s-a calificat spectaculos în următoarea fază a competițiilor europene, după o dublă manșă electrizantă cu Spartak Trnava, scor 6-4 la general, cu prelungiri incluse. Patronul Mihai Rotaru a declarat, imediat după fluierul final, că echipa a trecut prin momente extrem de tensionate. „Eram epuizați psihic”, a spus Rotaru.

El a mărturisit că a simțit la intensitate maximă tot ce s-a întâmplat pe teren, mai ales după ce oltenii au risipit un avans important de 4-0.

Întrebat despre un eventual demers privind demiterea antrenorului Mirel Rădoi în cazul eliminării, Rotaru a fost categoric: „Nu se punea problema, am plecat pe un drum. Bineînțeles, nu luam în calcul așa ceva, mergeam înainte.”

Rotaru a mai dezvăluit că, înainte de prelungiri, a fost sigur că Universitatea Craiova se va impune. De asemenea, a relatat dialogul avut cu Gigi Becali, patronul FCSB, care și-ar fi dorit ca oltenii să fie eliminați.

„Lucrurile s-au echilibrat, înainte de prelungiri vorbeam și spuneam că ne vom urca pe ei. Arbitrul, luați primii trei arbitri cu greșeli împotriva Craiovei, și nu-l egalează pe domnul arbitru, deci incredibil. Nu ne venea să credem, faulturi inexistente pentru ei. Au fost două goluri din faulturi inexistente.

(Ce ați simțit la 4-4?) A fost o nebunie totală. (Nu vă venea să credeți?) Nu, a fost nebunie.

(Dacă nu vă calificați, îl dădeați afară pe Mirel Rădoi?) Nu, nu se punea problema, am plecat pe un drum. Bineînțeles, nu luam în calcul așa ceva, mergeam înainte. Urmează un meci extrem de important, trebuie să luăm punctele. Se simțea că ne vor egala, după se vor liniști, dar aveam încredere în prelungiri. Au venit bine jucătorii de pe bancă, aveam speranțe. Asta era speranța mea, să ne dea golul patru ca să ne liniștim.

(De ce echipa cade când are avantaj?) Cred că golul patru, de 1-0 al nostru, ne-a indus o stare de relaxare. Asta ne-a adormit, ne-a hipnotizat. Ei cu un public extraordinar în spate. Nu am știut să gestionăm succesul. Nu cred că a fost teamă, pentru că sunt jucători cu experiență.

După a fost liniște totală, eram epuizați psihic, după 120 de minute. Din dimineața aceasta trebuie să înceapă munca pentru meciul de campionat. A fost un consum foarte mare fizic, psihic, dacă stai și în tribună te consumă foarte tare. Trebuie să-i monteze.

Da, dar am vorbit cu totul altceva. M-a sunat ieri, într-adevăr. Alaltăieri, de fapt. El a zis să nu se califice decât ei. Am zis «Bine, măi, Gigi, să fii sănătos». Pe mine nu mă interesează direct echipa, pe mine mă interesează ca România să adune puncte. El mi-a zis «Eu sunt un om rău, așa e logic, e bine pentru fotbal, dar eu sunt rău»”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro.