Mihai Rotaru a vorbit despre bugetul lui CSU Craiova: „Noi nu am primit niciodată un leu de la autoritățile publice!”

„Nu am luat niciodată, nici măcar un euro în zece ani de zile, de la stat. Noi suntem net plătitori. De exemplu, pentru baza ‘Aripile’, unde se antrenează juniorii noștri, și avem 280 de juniori la ora aceasta, dintre care 50 sunt cu masă, casă, școală și tot, noi plătim peste 120.000 de euro pe an. Plătim câteva sute de mii de euro pentru stadionul ‘Ion Oblemenco’, plătim 100 și ceva de mii de euro chiria pentru baza noastră de antrenament, deci noi suntem net plătitori și noi nu am primit niciodată un leu de la autoritățile publice.

Banii au venit prin împrumuturi, iar în ultimul timp, prin mărire de capital social. Anul acesta, acum două luni de zile, am făcut o mărire de capital social de două milioane de euro”, a declarat Mihai Rotaru, conform Play Sport.