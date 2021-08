Mihai Rotaru ameninţă cu retragerea! „Dacă pentru trei meciuri toată lumea începe să țipe, e o problemă”

Finanţatorul CS U Craiova anunţă că se gândeşte la retragere. Mihai Rotaru este dezamăgit de contestările suporterilor olteni.

După umilinţa suferită pe Arena Naţională, 1-4 cu FCSB, Craiova a fost eliminată şi din Conference League după dubla cu albanezii de la Laci. Eşecul de pe propriul teren cu FC Botoşani a umplut paharul pentru suporteri. Fanii l-au contestat pe patronul Rotaru, căruia i-au cerut să întărească lotul de jucători.

”Eu am investit în echipă undeva în jurul a 17 milioane de euro, dar nu s-a retras niciun ban până acum. Am zis că mă retrag în 2023, dar, la ce nebunie e, e posibil s-o fac mai devreme.

Eu, dacă ies din managementul clubului, voi face tot ce e posibil să las Știința sănătoasă. Dacă pentru trei meciuri toată lumea începe să țipe, e o problemă de construcție. Așteptările sunt mari” – a declarat Rotaru la Pro X.

Întâlnire cu suporterii

Rotaru a dezvăluit că a avut o întâlnire cu fanii înaintea meciului cu FC Botoşani. Finanţatorul din Bănie a povestit cum a decurs dialogul cu suporterii.

”A fost o discuție cu o zi înaintea meciului cu Botoșani. Ei sunt nemulțumiți, eu sunt nemulțumit, toți sunt nemulțumiți.

Le-am și zis ‘Sunt la fel de nemulțumit ca voi, dar mai adăugați 17 milioane de euro’!”, a recunoscut Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru deţine zece la sută din acţiunile clubului CS U Craiova.