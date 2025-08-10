Mihai Rotaru, anunț uriaș după U Craiova – Spartak Trnava 3-0: “Lista de acționari este deschisă”

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava cu 3-0 în manșa tur a turului 3 preliminar UEFA Conference League. Mihai Rotaru, cel care a avut o reacție plină de extaz după meci, a intrat a doua zi în direct și a făcut un anunț mare.

Anunțul lui Mihai Rotaru după U Craiova – Spartak Trnava 3-0. Ce se întâmplă la echipa din Bănie

Sezonul 2025/2026 a început fulminant pentru Universitatea Craiova, care a înregistrat rezultate bune și foarte bune, atât în campionat, cât și în cupele europene. Pentru olteni urmează duelul cu Hermannstadt, pe propriul teren, duminică de la 18:30.

Mihai Rotaru a vorbit la o zi după victoria cu slovacii de la Spartak Trnava și a descris atmosfera de la club. Acționarul oltenilor a dezvăluit că mai este loc destul în conducerea echipei, unde sunt așteptați oameni la fel de calitativi și dornici de performanță precum toți membrii existenți.

„O atmosferă oltenească. La finalul meciului am înțeles că s-au făcut hore în jurul stadionului. Chiar cred că suporterilor li se datorează ce s-a întâmplat pe teren aseară. Pasiunile și trăirile care sunt aici nu le găsești nicăieri.

Îmi doresc acest stil ofensiv, să fie brand consacrat pentru noi. Craiova trebuie să aibă identitate. Chiar dacă am juca în culori care nu sunt ale noastre și vede cineva din îndepărtare, să zică că tot noi suntem.

Dacă se întâmplă ceva rău în club, este vina mea, dacă se întâmplă ceva bun, este pentru că am ascultat de alții. Suntem 12 acționari acum. Eu sunt președintele Consiliului de Administrație, care este format din 5 membri.

Lista de acționari este deschisă în continuare, dar ne uităm cu atenție. Este un grup mult prea frumos în acest moment, suntem împreună, comunicăm foarte bine, este un lucru care merge”, a spus inițial Mihai Rotaru.