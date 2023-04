Mihai Rotaru, declarațiile care-i vor enerva și mai mult pe rapidiști. ”Ne era mult mai ușor așa!”

Mihai Rotaru s-a arătat încântat de victoria Universității Craiova și crede că dacă rapidiștii nu ar fi avut un jucător eliminat succesul oltenilor ar fi fost și mai clar.

”Înainte de meci l-am avut invitat pe domnul Șucu, împreună cu părinții domniei sale și Daniel Niculae, și am ciocnit un ou și am câștigat. I-am spart oul și i-a spus ‘dacă ai pierdut la ouă, o să pierzi și la fotbal’. Era clar, nici nu am vrut să mă mai duc la meci. A fost cu ouăle noastre, alb-albastre. Nu am avut ou de lemn, s-a ales la întâmplare. Sunt frumoase întâlnirile acestea înainte de meci, cu stat la un pahar de vorbă. Așa trebuie trăit fotbalul.

A fost o atmosferă frumoasă pe Oblemenco, chiar nu mă așteptam să vină atât de mulți spectatori. A fost o atmosferă de familie. Ne-am bucurat de rezultat și acum la treabă. Când câștigi cu 3-1 nu ai ce să nu-ți placă. A fost un meci bun, am câștigat, ne-am bucurat. Băieții au rămas în cantonament, îmi pare rău pentru ei că nu au avut un Paște așa cum și-ar fi dorit, alături de familie, dar fotbaliștii știu că trebuie să facă sacrificii. Au încercat-o ei după meci, dar nu le-a dat voie Mister. Mai bine stau în cantonament și fac refacere.

Cred că ar fi fost mai ușor dacă jucam 11 contra 11, pentru că am început bine meciul, am dominat. În momentul în care sunt în inferioritate ei se închid foarte bine și e foarte greu să desfaci o apărare supraaglomerată, mai ales în campionatul nostru. Nu a fost scopul nostru să fie scandal la Rapid, scopul nostru a fost să luăm cele 3 puncte și să ne menținem în această bătălie pentru podium, să fim cât mai aproape de locurile 2 și 3. Pentru primul loc este o utopie. Teoretic mai avem șanse, dar statistic este greu”, a declarat Rotaru pentru Fanatik.