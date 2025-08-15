Mihai Rotaru, după meciul cu Spartak Trnava: „A fost un consum foarte mare, fizic și psihic”

Mihai Rotaru, acționarul de la Universitatea Craiova, a reacționat la o zi după calificarea dramatică a echipei sale în play-off-ul Conference League, după 6-4 la general cu Spartak Trnava.

„Nu vreți să știți cum m-am simțit când au egalat, dar după aceea lucrurile s-au echilibrat. Înainte să înceapă prelungirile vorbeam între noi și am zis că vom merge peste ei, căzuseră fizic după repriza excepțională pe care au făcut-o.

Arbitrul… puteți să luați primii trei arbitri care au greșit împotriva Craiovei și tot nu îl egalează. Faulturi care nu erau… o nebunie. Totul a fost pentru ei, nouă nu ne-a dat nimic. Două goluri au venit din lovituri libere inexistente. Auturi nedate, o nebunie totală. Nu-mi venea să cred!

Nu s-a pus problema demiterii lui Rădoi. Am pornit pe un drum, nu s-a pus problema. Nu ne schimbăm. Chiar nu luam în calcul așa ceva, mergeam înainte. Se simțea că ne vor egala, per total. Simțeam că după aia se vor liniști, că vor căuta prelungirile, și aveam încredere că vom reuși. Au intrat bine jucătorii de pe bancă. Asta era speranța mea, să dea odată golul 4, ca să ne liniștim.

Cred că golul de 1-0 ne-a indus o stare de relaxare. Cicâldău a avut o ocazie foarte mare, a mai avut și Baiaram o oportunitate. Cred că asta ne-a hipnotizat. Cred că n-am știut să gestionăm succesul, aveam 4-0 la general. Nu cred că a fost teamă de succes, avem jucători cu experiență.

Am simțit liniște totală după calificare, eram epuizați psihic. Din dimineața asta trebuie să începem pregătirea pentru meciul de campionat. A fost un consum foarte mare, fizic și psihic. Dacă stai pe bancă sau în tribună, un astfel de meci te consumă foarte tare. Jucătorii trebuie remontați psihic.

Trnava are o echipă foarte bună. Sarajevo la fel, au vândut jucători pe câteva milioane. Trnava e o echipă cu experiență, cu jucători care au câștigat campionate și au jucat în Europa. Fiecare echipă are profilul ei.

Fără discuție, campionatul din Turcia este foarte puternic, Bașakșehir sigur are o echipă foarte bună. Erdogan (n.r. președintele Turciei) este suporterul numărul 1, este de fapt creația lui. Acum au cumpărat un jucător de 8 sau 9 milioane din Serie A.

Baiaram a reușit o execuție fabuloasă la primul gol. A mai avut câteva acțiuni foarte bune. Aleargă foarte mult, cred că aleargă cel mai mult din campionatul românesc.

Bancu a ieșit accidentat cu Hermannstadt. Staff-ul tehnic a preferat să nu riște. Din câte știu, putea să joace și aseară, dar nu s-a riscat”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.