Mihai Rotaru, după UTA – Universitatea Craiova: „Însă resimt, e dureros”

Universitatea Craiova a început noul sezon cu un rezultat total neașteptat în deplasarea cu UTA (scor 3-3), după ce oltenii au condus cu 3-0 în minutul 81.

Patronul Mihai Rotaru a mărturisit că încă nu și-a revenit după rezultatul șocant, însă a identificat multe aspecte pozitive în jocul echipei.

„Să știți că nu mi-a trecut, încă resimt. E dureros. Primele 60 de minute noi nu am mai jucat de mult timp așa, foarte bine, agresiv, nu le-am dat nicio șansă. S-a dovedit că adversarii nu au fost slabi dacă ne-au dat 3 goluri în 15 minute.

Am jucat în forță, ocazii multe. A fost foarte bine și asta atenuează puțin din amărăciunea acelui rezultat. Când vrei să te bați sus, fiecare detaliu contează. Avem 2 puncte în minus, la play-off avem unul, dar nimeni nu ni-l mai dă înapoi. Să vedem.

Mi-e greu acum să compar cu alt meci, dar clar este unul dintre cele mai bune. A mai fost cu FCSB, când 60 de minute nu au ieșit din terenul propriu. Sâmbătă seară am arătat bine și asta ne dă speranță. Nu am vorbit cu Rădoi, nu am o analiză a staff-ului ce s-a întâmplat.

De mâine începem să ne gândim la FC Argeș și acolo avem o singură variantă: victoria. Din momentul acela să putem intra pe un drum care să ne permită să stăm sus și să ne batem cu maximul posibil. Avem și meciurile din Europa”, a spus inițial Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.