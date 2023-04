Mihai Rotaru, nemulțumit de cum s-au întors jucătorii Universității Craiova de la naționala României U21

„Jucătorii n-au venit OK de la naționala de tineret. Am mai auzit și poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici. Nu au venit în cea mai bună formă cei de la lot. Nu spun că e amatorism la lot, doar că nu au venit ok. Nu aveam cum să îi încărcăm noi după ce au venit de la lot, pentru că ei au venit joi.

Nu aveam când. Noi nu încărcăm în această perioadă, volum facem doar la jucătorii care nu joacă, sau care joacă foarte puțin. În rest, totul e pe viteză, pe prospețime, fără să se încarce”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.