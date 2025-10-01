Mihai Rotaru nu face concesii înaintea debutului în Conference League. Decizia luată de patron pentru meciul cu FCSB

Mihai Rotaru a confirmat că Universitatea Craiova va intra în meciul cu Rakow din Conference League cu cea mai bună formulă, fără a menaja jucătorii în perspectiva derby-ului cu FCSB din Superliga.

Patronul oltenilor a subliniat că nu se pune problema să fie menajați jucătorii în fața echipei poloneze, deoarece filosofia clubului este să joace întotdeauna cu ce are mai bun. Mirel Rădoi poate conta pe un lot complet, toți jucătorii fiind declarați apti, inclusiv cei reveniți după probleme minore de sănătate.

Rotaru a afirmat că echipa este pregătită să lupte pe toate cele trei fronturi: Conference League, campionat și Cupa României. El a menționat că deciziile tactice privind alinierea aparțin staff-ului tehnic, dar principiul clubului rămâne același indiferent de adversar – maximă seriozitate și implicare.

Deși urmează un important meci cu FCSB, Rotaru a insistat că acesta nu influențează abordarea față de duelul european, subliniind că ar fi adoptat aceeași atitudine indiferent de următoarea adversară din campionat. Lotul numeros și valoros permite o rotire naturală, dacă va fi necesar, în funcție de starea de sănătate a jucătorilor.

„Emoții mari ca înainte de orice meci, nu e ceva diferit, nu contează că jucăm cu Metaloglobus, Real Madrid, Rakow sau Rapid, emoții inerente. Așteptăm cu mai multă nerăbdare, dar emoțiile sunt asemănătoare cu cele din alte meciuri. Nu o să merg la meci, am anumite lucruri de rezolvat în țară.

Nu sunt probleme de lot, cel puțin în această dimineață, toată lumea este aptă, inclusiv cei care au avut probleme minore au revenit. Toți sunt la luptă, la război, ca să zicem așa! Eu nu fac strategii, asta trebuie să întrebați staff-ul tehnic.

Deviza clubului este să jucăm cu ce este mai bun, ca să luăm tot din meci. Nu știu echipa de mâine, nu știu care va fi abordarea, la fel și în cazul meciului de duminică, nu știu, este filosofia clubului. Suntem în Europa, abordăm cu cel mai bun prim 11, nu menajăm pe nimeni, putea să fie oricine adversar, aveam aceeași politică. Nu conta că jucăm cu FCSB după, puteam să jucăm cu Slobozia, Metaloglobus, Rapid sau Dinamo. O să mai fie menajați unii jucători la alte meciuri, dar depinde și de problemele de sănătate.

Echipa este 100% pregătită să lupte pe 3 fronturi, avem un lot extrem de numeros, valoros. Suntem un lot bine construit, putem, suntem bine pregătiți”, a declarat Mihai Rotaru, înainte de Rakow – Universitatea Craiova, conform gsp.ro.