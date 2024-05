Mihai Rotaru nu renunță la unul dintre mijlocașii echipei sale: „Îi prelungim contractul!”

Mihai Rotaru pregătește deja sezonul viitor la CSU Craiova. Patronul oltenilor a transmis numele mijlocașului la care nu vrea să renunțe.

Mai exact, Alexandru Crețu l-a convins pe finanțator că merită să mai evolueze cel puțin un sezon de acum înainte în Bănie.

„Îi prelungim contractul!”

„Nu îi expiră contractul lui Crețu. El are încă o opțiune pentru un an de zile și, în plus, noi am avut o discuție să îi prelungim contractul pe o perioadă mai lungă, 2 sau 3 ani de zile. El va mai sta cel puțin un an de zile la Craiova. Dar cred vor fi 2-3 ani.

Mateiu a semnat acum 2 ani un nou contract, când era în cantonament cu noi. Ei (n.r. Mateiu și Silva) au întotdeauna poarta deschisă la Universitatea Craiova”, a dezvăluit Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.