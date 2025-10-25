Mihai Rotaru nu renunță la visul calificării mai departe în Conference League: „Putem încă face minunea pe Oblemenco!”

Universitatea Craiova a obținut doar o remiză, 1-1, împotriva formației Noah, în etapa a doua a grupelor UEFA Conference League, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Monday Etim a marcat pentru olteni în minutul 38, iar armeanul Nardin Mulahusejnovic a restabilit egalitatea, după pauză, în minutul 73. Rezultatul păstrează echipa din Bănie la coada clasamentului, cu un singur punct după două runde.​

Dezamăgit de prestația echipei, acționarul Mihai Rotaru rămâne totuși optimist.

„Ne așteptam la mai mult de la acest meci, dar și de la cel cu Rakow. Ne dorim în continuare să trecem de grupe, este greu… Încercăm să ne facem victoriile pe Oblemenco, iar în deplasare poate mai ciupim ceva. Orice este posibil. Este dorința noastră, sper să aibă corespondență și în realitate”, a spus Mihai Rotaru, conform digisport.ro.