Mihai Rotaru râde de CFR Cluj și FCSB: „Asta a fost bună. Am făcut 9 puncte!”

Mihai Rotaru s-a amuzat după ultima etapă din campionat. Patronul celor de la CSU Craiova a râs de rivalele CFR Cluj și FCSB.

Finanțatorul oltenilor s-a bucurat de faptul că cele două formații au pierdut. Iată ce a spus.

„Asta a fost bună. Am făcut 9 puncte!”

„Asta a fost bună. Am făcut 9 puncte. Am făcut 9 puncte. Ca să fiu exact am făcut 3 puncte cu CFR-ul, plus 3 pierdute de ei sunt 6 puncte. Cu încă 3 puncte de la FCSB sunt 9 puncte.”, a declarat Mihai Rotaru, pentru Fanatik.