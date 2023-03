Mihai Rotaru râde de Meme Stoica: „Am crezut că are contract cu Comedy Central!”

Mihai Rotaru, patronul celor de la CSU Craiova, l-a ironizat pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB.

Mai exact, finanțatorul oltenilor a declarat că Meme pare mai potrivit pentru o emisiune de comedie. Iată ce a spus Rotaru.

„Am crezut că are contract cu Comedy Central!”

„Glumind puțin, chiar am fost și uimit, și deranjat, pentru că de câte ori am fost la Comedy Central, domnul Stoica era acolo și m-a salutat, chiar am crezut că are contract cu ei. De-asta sunt puțin dezamăgit că nu m-a văzut acolo, cred că nu a reținut.

Domnia sa se consideră un tip erudit, un interlocutor fin, cu arta dialogului, dar cred că domnia sa confundă agresivitatea în limbaj cu ironia. Făcând o paralelă, confundă poetul cu «rimeurul», un cuvânt inventat, mă refer la cel care face rime”, a declarat Mihai Rotaru, pentru fanatik.ro.