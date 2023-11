Mihai Rotaru, replică pentru Mircea Rednic: „Din postura asta de antrenor-agent nu o văd bine pe respectabila «Bătrână Doamnă»!”

CSU Craiova a învins UTA Arad în deplasare (1-0) în grupele Cupei României. După meci, Mircea Rednic a declarat vehement că adevărata echipă din Craiova este cea a lui Adrian Mititelu.

Replica lui Mihai Rotaru nu a întârziat. Iată ce a spus patronul celor de la CSU Craiova despre formația din Arad.

„Din postura asta de antrenor-agent nu o văd bine pe respectabila «Bătrână Doamnă»!”

„E o victorie meritată, am făcut un meci bun, am avut atitudine, ocazii, ca și-n meciul de pe Giulești cu Rapid. Acolo am pierdut, acum am câștigat, așa e în fotbal. Oricum, cu tot respectul pentru clubul UTA, am întâlnit o echipă care a arătat ca una de Liga a 2-a, pesemne că a trecut vremea antrenorilor-agenți!

Cu domnia sa din postura asta de antrenor-agent nu o văd bine pe respectabila «bătrână Doamnă»… Și ar fi mare păcat pentru ce reprezintă UTA pentru fotbalul românesc. Retorica pe care a avut-o antrenorul lor nu îi face cinste, iar declarații ca cele date de domnia sa sunt glumițe de stradă, nu de un antrenor respectabil

E ca și cum noi l-am numi «Strâmbuțu». Trebuie să înțeleagă că într-o liga profesionistă discursul oficialilor trebuie să fie cu totul și cu totul altul”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.