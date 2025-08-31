Mihai Rotaru s-a convins de talentul lui Mirel Rădoi după calificarea Craiovei în Conference League : ”Face o treabă extraordinară!”

Universitatea Craiova s-a calificat în grupele Conference League, după o dublă victorie contra grupării Istanbul Başakşehir, 2-1 în deplasare şi 3-1 pe „Ion Oblemenco”.

Patronul Mihai Rotaru l-a lăudat pe antrenorul Mirel Rădoi și s-a declarat mulțumit de rezultatele înregistrate după calificarea în premieră a echipei sale.

„M-am felicitat când l-am readus. Rădoi face o treabă extraordinară. Ceea ce face el este dincolo de admirat. Munceşte ca un leu, 24 din 24 de ore. E implicat, are o viziune complet diferită despre fotbal. Asta ne ajută şi cred că este un tip care va reuşi la Craiova. Ne dorim titlul după zeci de ani.

(n.r. – Dacă Craiova poate ajunge în fazele superioare din Conference League) Haideţi să o luăm pas cu pas. Ne dorim să ieşim din grupe şi pentru asta ne organizăm şi muncim şi ne facem strategia. Nu trebuie să uităm campionatul, vrem să facem cât mai multe puncte pentru a avea continuitate, dar ne dorim puncte şi în Conference League.

Cu 8 puncte în Conference ne vor face pentru următorii 5 ani de zile capi de serie în play-off-ul competiţiei. Cu 10-11 puncte ne ajută la calificarea în optimile din Conference League, ceea ce înseamnă că vom fi capi de serie în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.