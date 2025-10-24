Mihai Rotaru susține decizia lui Mirel Rădoi de a-l exclude pe Ștefan Baiaram din lot: „Întotdeauna deciziile antrenorului sunt bune”

Președintele Universității Craiova, Mihai Rotaru, a comentat decizia antrenorului Mirel Rădoi de a-l exclude pe Ștefan Baiaram din lot înaintea meciului din UEFA Conference League cu Noah. Rotaru a subliniat că nu există niciun conflict verbal între staff și jucător și că orice decizie luată de antrenor este pentru binele echipei.

Oficialul oltenilor a subliniat că nu contează cine joacă, ci important este ca echipa să câștige și să rămână concentrată pe evoluția în campionat și competițiile europene.

„Nu se pune problema ca înainte de meci să fi fost un conflict verbal, este exclus. Pesemne că asta a fost decizia antrenorului. Întotdeauna, deciziile antrenorului sunt bune. Mirel este un antrenor cu experiență, care știe să gestioneze situațiile și pregătește foarte, foarte bine meciurile. Noi vrem performanță, iar unul dintre factorii care țin de obținerea performanței este pregătirea de zi cu zi.

Dacă Mirel a hotărât asta, cu siguranță este o decizie pe care a luat-o în sensul bun al cuvântului. Nu vreau Baiaram, Teles, Cicâldău, Isenko sau pe cineva anume în primul 11, ci doar să câștige echipa și să avem un joc frumos”, a spus Rotaru, conform gsp.ro.

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate partida cu Noah, un adversar puternic, care dispune de un buget semnificativ, superior majorității echipelor din Liga 1. Rotaru a spus că echipa și-a propus victoria, însă fotbalul uneori nu este de partea noastră.