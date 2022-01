Mihai Rotaru, ultimele detalii despre situația de la CSU Craiova, înaintea meciului cu Rapid: „Pe lista A avem cam 5 jucători. În total, sub 10”

Finanțatorul echipei CSU Craiova, Mihai Rotaru, a declarat, miercuri, că mai puţin de zece jucători din lot sunt apţi în acest moment, din cauza unor noi cazuri de infectare cu coronavirus.

„Mai avem doi infectați, plus un membru al staff-ului. Noi sperăm să ne oprim aici, cred că ar fi prea mult în perspectiva meciului cu Rapid, de sâmbătă. Nu știm ce să spunem despre meci, e dificil și cred că toată lumea ar trebui să tragă un semnal de întrebare, să joci cu jucători chiar dacă ei ies din carantină, chiar dacă vor fi negativi la ora meciului…

E inuman să-i aduci să joace după izolare, la doar două zile după aceea. Nu avem jucători, astăzi avem sub 10. Bălașa a plecat, Mihai Roman a plecat, Conte e operat, Găman e operat, Mateiu e accidentat.

(…) Deci pe lista A avem undeva la 5 jucători. Unii au mai intrat, precum Trică, ăștia sunt jucătorii de pe lista B.

Toți sunt asimptomatici, asta e singura veste bună. Chiar dacă nu era COVID, ci o altă viroză, e indicat ca măcar câteva zile să stai liniștit la pat. Poți să ai repercusiuni în ceea ce privește COVID-ul.

Sută la sută Nistor și ceilalți nu vor putea juca. Depinde ce strategie vom adopta. Legile sunt clare. (…) Toți fac parte din angrenajul primei echipe, dacă vorbim de regulament. Dacă vorbim de altceva, putem să îi trecem și pe cei U16.

Avem legea carantinei și avem ce spune protocolul medical. Dacă ești vaccinat și infectat, stai 7 zile în izolare și apoi ieși. Nu e obligatoriu să te testezi după aceea, nu e niciun protocol medical și nicio lege organică.

Dacă îi vom testa din proprie inițiativă și riscăm să avem pozitivi, acest meci nu se va disputa. Dacă vom merge conform regulamentului și nu îi vom testa, ei vor putea juca. Vom decide sâmbătă dimineață, pentru că acum nu știm. Nu există această testare a celor infectați, e o lacună și trebuie remediată. Noi avem sută la sută vaccinați„, a spus Rotaru la Digi Sport.

Omul de afaceri a adăugat că CSU Craiova a solicitat ca meciul cu Rapid, programat sâmbătă, să fie amânat pentru marţi, dar LPF a refuzat.

„Noi am încercat să identificăm pacientul zero, ca să știm dacă am greșit ceva. Nu cunoaștem perioada de incubație a virusului. Din studiile medicale, poate să fie între 3 și 9 zile, deci probabilitatea e ca infectarea să fie făcută în Turcia.

Dar noi, în Turcia, am făcut teste antigen și două teste PCR și erau negative toate. Am venit în țară și am avut doi infectați. Apoi încă 5. După două zile, încă 7, și tot așa. (…)

Am avut jucători cărora le curgea nasul, erau într-o stare gripală, de aceea le-am și făcut cele două teste PCR, dar noi am pus-o pe seama răcelii, pentru că ne-am antrenat în ploaie, se aruncă în apă, etc.

Uitându-ne în spate, acest cantonament în Turcia a fost o greșeală. Din 7 echipe românești care au mers în Turcia, noi suntem singurii cu probleme.

Dacă nu facem teste, meciul se joacă. Dar vedem ce se întâmplă. Fair-play era să ne mute pe noi luni sau marți. Atunci era în regulă. Ni s-a refuzat. Dacă vom juca și vom trimite chiar și juniorii, atunci mesajul e mobilizare generală, toată lumea la stadion și îi vom bate! Cu al 12-lea jucător, pe Oblemenco, îi batem! Sunt situații de crică și asta e una de criză”, a mai spus Rotaru.