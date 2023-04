Mihai Rotaru, vehement la adresa FRF: „Mi se pare o prostie barajul pentru locul de Europa!”

Mihai Rotaru, patronul celor de la CSU Craiova, a vorbit recent despre nemulțumirile pe care le are la adresa celor de la FRF.

Mai exact, omul de afaceri și-a exprimat părerea față de actualul regulament și a cerut eliminarea anumitor criterii care funcționează în Liga 1.

„Mi se pare o prostie barajul pentru locul de Europa!”

„Nu cunsc ce s-a întâmplat azi (n.r. la Adunarea Generală FRF). Știu ce s-a întâmplat ieri la Ligă. Unanimitatea creează suspiciuni. Înseamnă că ceva nu este în regulă.

Nu cunosc ce s-a discutat azi. Nu am discutat cu Ovidiu Costeșin (n.r. reprezentantul Universității Craiova). Nu ne-au ridicat suspicini. La Ligă s-au ridicat suspiciuni.

Ei solicită o creștee salarială de peste 30%. Apoi că au zis doar așa. Nici noi nu am înțeles. Noi cerem ordin, apoi acte care stau în spate. Cerem informațiile auditate.

Nu consider că trebuie să avem o creștere salarială la Ligă. Nu este momentul. Nu am crescut ca ligă. Cine a pus cele mai multe întrebări, o să vi se răspundă că este Universitatea Craiova. Nu stăm, la distanță mare, echipa de pe locul doi nu are activitatea noastră.

O să vedem în cursul acestui an ce se întâmplă. Vom vedea la bilanțul finalului de an. Am fost foarte ocupat cu anumite aspecte, nu m-am apucat de această adunare generală (n.r. de la FRF).

(n.r. despre regulile pe care le vrea eliminate) U21, scoasă, mi se pare o prostie barajul pentru locul de Europa. Suntem trei echipe cu peste 10 milioane de euro, cu aport privat.

Vine Rapidul cu 8 milioane din spate. O echipă își va juca soarta campionatului într-o singură manșă. Nu poți să joci soarta echiepi la black jack. Toate echipele dau jucători la națională.

Nu este necesar să lași o echipă să joace meci de baraj, ca la cazinou. Plătim mult prea mult pentru acest meci de baraj. Ce facem că primele echipe sunt în insolvență?.

Anul trecut era altceva. Într-un meci riști să iei un roșu, te trezești în 10 oameni, plus un an în care ai investit, pierzi în fața echipei din play-out”, a fost discursul lui Mihai Rotaru, pentru Digi Sport.