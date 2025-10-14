Mihai Stoica a anunț când va reveni pe teren Joyskim Dawa

Defensiva FCSB-ului a avut probleme în acest start de sezon, iar unul dintre motive este și absența lui Joyskim Dawa, fotbalist de bază în ultimii ani.

Apărătorul camerunez, care s-a accidentat grav într-un meci disputat în martie la echipa națională, se apropie însă de revenirea pe gazon, după cum a confirmat Mihai Stoica.

Mihai Stoica a anunțat când va reveni Joyskim Dawa pe gazon

Mihai Stoica a dezvăluit că Joyskim Dawa ar urma să revină pe gazon în luna noiembrie, așadar după o absență de opt luni. Fundașul camerunez nu se află pe lista trimisă de FCSB la LPF, așadar pentru moment ar fi eligibil doar la jocurile din Europa League. „Dawa, în mod normal, ar trebui să poată juca la mijloc-sfârșit de noiembrie, el fiind doar pe lista de la UEFA.

(n.r. dacă va reveni la sfârșitul lui noiembrie, nu e un risc să joace în decembrie?) E un risc dacă sunt terenurile proaste. Dacă terenurile sunt bune, nu e niciun risc.

Dacă sunt proaste, nu va juca, nu riscăm. Exact asta am discutat cu ai mei. Nu are niciun sens să joace în decembrie, dacă terenurile sunt proaste”, a declarat oficialul celor de la FCSB