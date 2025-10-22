FCSB, campioana ultimelor două ediții în Superliga României, a pierdut surprinzător meciul din etapa a 13-a, cu Metaloglobus București, scor 2-1. În urma acestui rezultat, participarea „roș-albaștrilor” în play-off se află în mare pericol.

Mihai Stoica a anunțat marea împăcare de la FCSB, între Alibec și Peluza Nord!

Denis Alibec, atacantul campioanei venit în ultima perioadă de mercato, a fost unul dintre jucătorii luați la țintă după eșecul rușinos în fața „lanternei roșii” a clasamentului din Superliga.

Peluza Nord, care a fost prezentă pe stadionul din Clinceni, l-a criticat pe jucător în urma prestației acestuia în puținul timp jucat în partida din etapa a 13-a. Ba mai mult, atacantul a fost acuzat ca le-ar fi adresat injurii suporterilor prezenți în peluză.

Mihai Stoica, managerul formației care are sediul la Berceni, a anunțat că Denis Alibec are în plan să-și ceară scuze pentru ieșirea nervoasă avută în ultima etapă.

„Am avut o discuție și cu Mustață, și cu Alibec. Chiar dacă a considerat că a fost o neînțelegere, au fost doar trei băieți care au avut ceva cu el. Vrea mâine, înainte să înceapă meciul, să meargă în fața Peluzei Nord să își prezinte scuzele.

Am încredere în Peluza Nord, chiar a fost alături de echipă, și cred că aici se va soluționa acest mic conflict. Sper ca de mine să fie pace și să nu se mai strige ce s-a strigat după meciul cu Metaloglobus”, a explicat Mihai Stoica la