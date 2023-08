Mihai Stoica a dat cărțile pe față! Care este relația pe care o are cu Gigi Becali: „Eu sunt angajatul lui!”

Eliminarea FCSB-ului din Conference League încă din preliminarii a provocat tensiuni la echipă.

Mihai Stoica a vorbit recent despre relația dintre el și patronul Gigi Becali. Iată ce a spus Meme despre ce se întâmplă de fapt.

„Nu pot fi tensiuni între mine şi Gigi, eu sunt angajatul lui. Era clar că s-a agitat, am ieşit cum am ieşit, oribil cu Karagandy, dar nu suntem obişnuiţi să ieşim înainte de play-off. Plecam cu şansa a doua, dar în continuare susţin că noi am fost dezavantajaţi cu Nordsjaelland. Puteam să ne şi calificăm.

Nu sunt tensiuni, a fost o perioadă în care n-am prea vorbit, a fost Gigi puţin supărat pe mine, chiar a avut dreptate. (…) Lucrurile s-au rezolvat, vorbim, da. Acum am închis telefonul cu Gigi. Da, au mai existat pentru că eu câteodată nu ştiu să-mi cenzurez anumite reacţii şi ies prost din toată treaba asta. Că n-o să iasă prost patronul”, a spus Mihai Stoica, pentru cei de la Orangesport.ro.