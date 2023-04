Mihai Stoica a denunțat un arbitru în cariera sa! Dezvăluirea oficialului de la FCSB: „Trebuia să scriu cronica de meci!”

Mihai Stoica, oficialul FCSB-ului, activează de peste 3 decenii în lumea fotbalului. Recent, Meme a dezvăluit un episod petrecut la începutul activității sale, când arbitrul Ion Velea, poreclit „Pelicanul”, a oficializat necinstit o partidă în anul 1992.

Mai exact, Meme a povestit întâmplarea, comparând pe alocuri cu arbitrajul lui Horațiu Feșnic de la partida Rapid-FCSB (1-0). Iată ce a spus.

„Trebuia să scriu cronica de meci!”

„Eu am început meseria asta în 1992 şi am avut, nu ştiu dacă nefericita oportunitate, mai degrabă fericita oportunitate de a merge cu Oţelul la Bistriţa. Am avut un meci arbitrat de celebrul Ion Velea, zis Pelicanul. A scăpat Cornea, vârful nostru de la vremea aia, singur de la centrul terenului, nu s-a prins nimeni să ridice, că eram pe mâna unui arbitru asistent corect, chiar şi în deplasările astea, Valentin Titorov, doctorul Titorov.

A scăpat Cornea şi a marcat, după care a început asediul. N-am crezut vreodată că după mai bine de 30 de ani văd ceva mai rău (n.r.: pe Horaţiu Feşnic, în Rapid Bucureşti – FCSB, 1-0, în play-off-ul Superligii). Atunci, la Bistriţa, nu se televiza. A fost un penalty, au câştigat 2-1 din penalty. Velea a dictat lovitură de pedeapsă, iar Mironaş, Dumnezeu să-l ierte, a transformat.

Eu atunci colaboram şi cu Ziarul Ora şi trebuia să scriu cronica de meci. Aveam şi atunci o colaborare de genul ăsta. Am scris că Mironaş a marcat de la prima încercare, gândind că putea să dicteze repetare.

După care, la o masă a Craiovei Maxima, Velea să se laude că el chiar avea de gând să dicteze repetare, pentru că un jucător a intrat în careu, chiar dacă nu intra.

Marele Ilie Balaci i-a spus ‘Te ridici şi pleci de aici! Nu ţi-e ruşine? Ăsta, Aurică Ţicleanu, a fost coleg cu noi, e coleg cu noi. Îţi baţi joc de munca unor fotbalişti?’. Ăsta era Ilie Balaci. Ce ar trebui să i se spună acestui Feşnic acum?”, a declarat Mihai Stoica, pentru Orangesport.ro.