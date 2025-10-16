Mihai Stoica a dezvăluit reacția lui Florin Tănase după ce a jucat doar 2 minute în meciurile cu Moldova și Austria

Florin Tănase a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile recente ale echipei naționale cu Moldova și Austria, însă a avut parte de un rol surprinzător de redus pe teren, jucând doar două minute în prima partidă și niciun minut în cea de-a doua. În ciuda acestei situații neprevăzute, reacția sa a fost una neașteptat de relaxată și optimistă, a dezvăluit Mihai Stoica, managerul FCSB.

Stoica a povestit că, deși orice alt jucător ar fi putut fi nemulțumit sau supărat, Tănase a primit totul cu voie bună și zâmbetul pe buze. Mai mult, în ciuda așteptărilor, Tănase a fost prezent la antrenamente cu o atitudine pozitivă, fără să manifeste nicio nemulțumire.

Mihai Stoica a mai adăugat că Tănase chiar se aștepta să joace mai mult și că i-a cerut selecționerului să îl folosească măcar două-trei minute în fiecare meci, însă decizia tehnică a fost diferită, iar alternativa folosită în schimburile de jucători a fost Ianis Hagi, care a adus chiar și assist-ul decisiv în victoria cu Austria.

Mihai Stoica a concluzionat că, deși mulți jucători pot reacționa negativ când nu joacă, Florin Tănase a dat dovadă de maturitate și implicare remarcabile, ceea ce îl face un exemplu pentru echipă.

„Poate că orice alt jucător recepționa altfel la ceea ce s-a întâmplat la națională, dar nu și Florin Tănase. Am vorbit cu el duminică și mi-a povestit ce s-a întâmplat râzând. Și mi-a zis: ‘băi, asta este’. Cu o relaxare și cu o voie bună. Mă temeam că atunci când el va veni la primul antrenament o să fie supărat. Nu! A fost tot timpul zâmbitor.

‘Ce să-i fac? Am zis că o să joc. I-am zis măcar să nu mă bage să joc 2-3 minute’. Nu-i problemă, nu-i problemă… până nu l-a mai băgat deloc. Se iau în glumă astea. Poate dacă ne bătea Austria se discuta altfel, dar e o victorie obținută în ultima clipă. Assistul îi aparține lui Ianis Hagi, care practic ar fi fost jucătorul pe care ar fi trebuit să-l înlocuiască Florin Tănase.

Atunci, totul e bine când se termină cu bine. Cert e că jucătorii sunt nemulțumiți când se întâmplă… Nu a fost vorba la Florin Tănase. A fost pentru mine o surpriză mare. Pentru că am avut multe discuții cu mulți jucători care veneau bosumflați că nu joacă, dar nu și cu el”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.