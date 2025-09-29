Mihai Stoica a explicat asistența redusă la meciul FCSB – Oțelul 1-0: „Cine te iubește, te și ceartă”

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a oferit explicații după ce la partida cu Oțelul, disputată pe Arena Națională în etapa a 11-a, au fost prezenți doar aproximativ 5.000 de suporteri. Stoica a ținut să mulțumească fanilor din Peluza Nord care au rămas alături de echipă chiar și în momentele dificile.

Stoica a precizat că un fenomen similar s-a întâmplat mereu: suporterii din București preferă să vină la meciuri cu un afiş atractiv, iar cei din provincie sunt mai entuziasmați de duelurile europene. Astfel, scăderea numărului de spectatori la meciurile din campionat fără un adversar important nu este rezultatul unei scindări sau proteste, ci un comportament tradițional.

El a subliniat rolul esențial al Peluzei Nord, care a rămas alături de echipă „cu sau fără amenințări”, evidențiind că suportul în momente grele este foarte valoros. Mesajul său a fost: „Cine te iubește te și ceartă, îți mai dă și un capac, dar te îmbrățișează la final. În niciun caz nu te ignoră.”

„Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000 – 6.000 suporteri pe stadion. Unii opinează că e scindare, alții că e protest pt că nu sunt rezultate și jocul suferă etc.

Fals!

Adevărul e că așa a fost mereu.

Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit, iar provincia alege – logic – meciurile europene.

E mare lucru că Peluza Nord a rămas – cu sau fără amenințări – lângă echipă. E excepțional să realizezi că nu ești singur la greu.

Cine te iubește te și ceartă, îți mai dă și un capac, dar te îmbrățișează la final. În niciun caz nu te ignoră”, a transmis Mihai Stoica, pe Facebook.