Mihai Stoica a numit echipa care a jucat cel mai bun fotbal în Superligă: „Singura care ne-a bătut fără drept de apel”

Mihai Stoica consideră că Dinamo este echipa care a jucat cel mai bun fotbal în acest start de campionat, nu Craiova.

„Am scos capul din apă și am respirat, dar intrăm tot cu capul în apă, nu poți să înoți altfel. Apa e adâncă, nu la fel, dar adâncă. Eu am altă părere, mie mi s-a părut că Dinamo a jucat cel mai bine, nu Craiova.

Evaluez echipele în funcție de meciurile cu noi. Ce rezultate am obținut cu echipele de calibru: 2-2 la CFR, 2-2 la Rapid, o mare minciună. A fost de ajuns să jucăm rău timp de doar câteva minute.

Singura care ne-a bătut, chiar dacă penalty-ul la la 1-1 e cam ușor dat, Dinamo ne-a bătut fără drept de apel. Și finalul meciului Craiova – Dinamo…”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.