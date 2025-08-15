Mihai Stoica a numit fotbalistul care i-a lipsit FCSB-ului cel mai mult

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League și și-a asigurat prezența minim în grupele Conference League. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a avut o reacție după victoria cu Drita, de la Pristina (scor 1-3, 3-6 la general).

„Nu am avut nicio emoție în debutul celei de-a doua reprize, apoi lucrurile s-au reglat. Ați văzut ce înseamnă intrarea lui Olaru, a intrat, a provocat un cartonaș roșu, apoi imediat un galben. Este o revenire de bun augur. Avem multe probleme, sunt mulți jucători accidentați.

Șut a ieșit pentru că a simțit o durere încă de la încălzire, dar un căpitan adevărat asta face: rămâne în teren cât poate. Trebuie să reglăm tot ce avem de reglat și să ne prezentăm bine duminică, pentru că ne așteaptă un derby. Nu e «Derby de România», dar e un derby important, de București. (…)

Cred că niciunui jucător nu i se poate reproșa nimic astăzi și țin să subliniez evoluția lui Pantea, care a jucat pe o poziție nefamiliară și l-a suplinit cu brio pe Radunovic. La meciurile din cupele europene, Miculescu demonstrează că poate lupta, că este un jucător responsabil. Nu e important doar că a marcat, ci și că s-a apărat și l-a ajutat pe Crețu”, a spus Mihai Stoica, pentru Prima Sport, după meci.

Mihai Stoica spune că Bîrligea le-a lipsit foarte mult roș-albaștrilor.

„Nu uitați că era 2-0 pentru Drita în tur și am spus atunci că meritul a fost al suporterilor, care au realizat că echipa poate și trebuie încurajată, chiar dacă era condusă de un adversar inferior. Puteau mulți să creadă că soarta calificării e compromisă, dar de acolo a plecat totul.

Primul gol de acasă a venit tot în urma unei acțiuni a lui Miculescu. Bineînțeles, a fost și execuția lui Bîrligea, care s-a luptat și astăzi. Dacă îl aveam de la început, probabil jucam play-off-ul Ligii Campionilor.

Era clar că e ziua noastră, mă gândeam că vom mai marca. Politic a reușit un gol superb. Jucătorii veniți de pe bancă au intrat extraordinar. Dennis Politic nu știe să marcheze goluri urâte și a fost unul dintre protagoniștii meciului tur. E foarte bine că îi place să joace și vârf; avem variante până când Denis Alibec va reveni și va fi 100%”, a mai declarat Mihai Stoica.