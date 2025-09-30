Mihai Stoica a răbufnit în direct și a criticat: „Este o prostie monumentală”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a avut o reacție vehementă la adresa celor de la Football Meets Data, care calculează șansele echipelor din Liga 1 pentru accederea în play-off și Europa League pe baza statisticilor. Stoica consideră că aceste predicții sunt lipsit de realism și relevanță, exemplificând că FCSB a fost plasată sezonul trecut pe locul 35 ca probabilitate pentru play-off, deși a încheiat pe poziția 11.

Oficialul FCSB a vorbit și despre echipa FC Botoșani, apreciind adâncimea lotului și calitatea jucătorilor din spatele atacantului, precum Mitrov, Ongenda, Mailat, Bodișteanu și Cîmpanu. Stoica subliniază că aceștia sunt jucători buni de Liga 1, chiar dacă nu neapărat de play-off, și laudă munca antrenorului Leo Grozavu care reușește să integreze „refuzați” de alte cluburi și să obțină rezultate peste așteptări.

Stoica ironizează previziunile bazate strict pe algoritmi statistici, argumentând că performanța echipelor depinde de factori dificili de cuantificat, precum motivația jucătorilor și inspirația antrenorilor.

Nu în ultimul rând, Stoica laudă meritul antrenorilor care reușesc să scoată ce e mai bun din jucători „refuzați” de alte cluburi, exemplificând cu cazurile lui Mihalcea la Slobozia și Leo Grozavu la Botoșani.

„Botoșani are o echipă care are adâncime. Să-i luăm pe cei 3 din spatele atacantului. Mitrov, Ongenda, Mailat, mai sunt Bodișteanu, Cîmpanu. Iartă-mă, sunt jucători buni de Liga 1. Nu știu dacă neapărat de play-off, dar jucători bun de Liga 1. Alte echipe dau cu tunul și nu au așa jucători.

Fac și eu ca Football Meets Data, care este o prostie monumentală. Anul trecut ne-au pus pe locul 35 și noi am terminat pe 11. Pune ce iese, nu ce crezi că iese. Previziunile pentru locul 35 și noi terminăm pe locul 11 nu este o prostie monumentală?

Nu vreau să se aboneze oamenii la mine. Eu pe FC Botoșani îi puneam sus, probabil nu pe locul 2, că probabil nu o să termine acolo. Eu îi vedeam la play-off. Pentru mine FC Argeș e surpriza mai mare, extraordinară. Aici nu poți să vorbești de Botoșani și să nu vorbești de Leo Grozavu.

Cum am spus anul trecut, că Slobozia are refuzații refuzaților și că Mihalcea i-a scăpat de retrogradare, și Leo Grozavu are refuzați. Bodișteanu a fost lăsat să plece liber. Ongenda a fost pe la Rapid, la Chievo și în Cipru și toată lumea a încercat să scape de el, s-a întors liber. Dumiter a fost la noi, a ajuns la UTA, la Voluntari, nu l-a ținut nimeni nicăieri.

Hermannstadt e în play-out. Tocmai asta vreau să subliniez. Cîmpanu a ajuns la Craiova vândut de Botoșani, a fost la U Cluj, toată lumea a scăpat de el. Dumiter juca la Divizia B anul trecut. Asta vreau să spun, e meritul antrenorului”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.