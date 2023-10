Mihai Stoica a sărit în apărarea ”tricolorilor”: ”Am făcut un meci bun cu Belarus!”

”Am vorbit cu Coman, nu e niciun fel de problemă. Sper să joace mâine. Deși într-o vreme părerile erau la unison, eu chiar consider că am făcut un meci bun. Am pățit ce au pățit alții când au jucat cu noi.

Rezultatul de egalitate poate că nu e cel corect, dar nici cel din Elveția sau cel din Kosovo nu a fost ok. Am fost sub adversarii noștri!”, a declarat Mihai Stoica.

„Ieri i-am văzut pe Pantea și pe Octavian Popescu. Au fost cei mai buni de pe teren. Mă bucur că Daniel Pancu a trecut peste episodul pe care îl știți. Mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema!”, a mai spus oficialul FCSB.