Mihai Stoica anunță revoluție la FCSB: „Elias Charalambous decide tot, inclusiv schimbările! Fac pariu că Gigi nu se bagă”

„Exact pe aceeași filieră când am ajuns la varianta Protasov. Eu n-am mulți oameni în care am încredere, dar sunt unii în care am încredere și știu că mă pot ajuta.

Pe filiera aia am mers. Mărturisesc că e o surpriză plăcută. E un tip foarte pasionat și un tip analitic. E mai mult decât credeam că e”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

„Ajunsesem cam la capătul puterilor. Până la urmă, a înțeles (n.r – Gigi Becali) că putem să pierdem meciurile la masa verde. Nu puteam să ambiționăm FRF să schimbe cum a schimbat și acum regulamentul. Putea să se schimbe din nou și să pierdem cu 3-0. Mai sunt 9 meciuri, avem o șansă să jucăm pentru campionat și era păcat. Pentru mine, marele succes e că a acceptat să vină un antrenor care are un cuvânt de spus. Nu mai poate fi vorba de ce a fost înainte. Tot va decide Elias Charalambous! El este antrenor.

Că se va consulta (n.r – cu Mihai Pintilii), asta e cu totul altceva. Da, știe unde vine. El a fost și la Vaslui. El va decide tot. Și schimbările! Așa vor sta lucrurile. Eu zic că nu va veni Gigi Becali să spună că face schimbările. De acum încolo, toată lumea știe că Elias Charalambous decide tot. Hai să facem un pariu că nu va veni Gigi Becali să facă schimbările.

Pintilii se întoarce pe bancă, dar nu are voie (n.r – să dea indicații). Trăiesc cu speranța că din ediția următoare va putea fi secund cu acte în regulă. Nu vreau să mai avem niciun scandal cu FRF”, a mai spus Mihai Stoica.