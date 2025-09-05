Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Batem toate recordurile!”

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a lansat un atac dur la adresa selecționerului României, Mircea Lucescu, după ce șase dintre cei șapte jucători convocați de la FCSB au stat pe banca de rezerve în amicalul pierdut de România cu Canada, scor 0-2, pe Arena Națională.

Stoica și-a exprimat nemulțumirea profundă pentru această situație incredibilă, spunând că „batem toate recordurile” fiind echipa cu cei mai mulți jucători pe banca unei echipe naționale. Oficialul FCSB a atras atenția că ar fi vrut ca jucătorii să fie folosiți în meciurile echipei naționale, mai ales în contextul dificil din Europa League pentru FCSB, unde prezența lor ar fi fost vitală.

În plus, oficialul campioanei României a criticat evoluțiile slabe ale echipei din acest sezon, amintind de „batjocura” cu echipe modeste cum ar fi Inter d’Escaldes și Shkendija, precum și înfrângerile rușinoase din campionat, inclusiv un 4-0 în fața celor de la Dinamo.

„Avem șase jucători la națională și niciunul nu figurează în formula de start. Avem șase jucători pe bancă. Batem toate recordurile, cred că suntem echipa cu cei mai mulți jucători pe banca unei echipe naționale.