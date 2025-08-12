Mihai Stoica, atac dur la adresa unui arbitru din Superliga: „M-a mințit cu nerușinare, în fața martorilor”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație a FCSB, și-a exprimat dur nemulțumirea față de arbitrajul lui George Găman, care a fost la centru în meciul FCSB – Farul 1-2. Stoica îl acuză pe Găman că i-a spus ceva direct, dar a consemnat altceva în raportul de joc, susținând că acesta a mințit cu nerușinare în fața martorilor, inclusiv brigada de arbitri și staff-ul echipei sale.

De asemenea, el a acuzat că există greșeli mari de arbitraj cu VAR, ceea ce îl face să suspecteze intenții din partea arbitrilor. Kyros Vassaras, șeful arbitrilor, s-a simțit lezat de criticile lui Stoica și l-a chemat la comisii, dar acesta a refuzat să meargă.

„Problema e că sunt greșeli de arbitraj foarte mari cu VAR. Asta unde mă duce cu gândul? Că este intenție! Kyros Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman și m-a chemat la Comisii.

Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman.

Găman m-a mințit cu nerușinare cu martori, brigada lui și staff-ul nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit. Mi-a zis una, iar în raport scria altceva. Nu, nu mă duc la Comisii, sunt în Kosovo.

Crezi că lui Găman îi pasă de cine face scandal? Te-ai întâlnit vreodată cu el, să vezi cum se uită la tine? Am date concrete. Greşeli peste greşeli, toate în defavoarea noastră.

Ce face Găman este mizerabil, adică faptul că minte cu nerușinare. Mie îmi spune ceva, lui Mache altceva, iar în raport apare cu totul și cu totul altceva”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Stoica a mai afirmat că arbitrajul în ultima perioadă este dezamăgitor și plin de greșeli care afectează echipa sa, menționând că „greșeli peste greșeli, toate în defavoarea noastră”. Critici similare au venit și din partea președintelui executiv al Rapidului, Victor Angelescu, care a acuzat faptul că în primele cinci etape ale noului sezon din Liga 1 echipa sa a avut 3-4 penalty-uri neacordate.