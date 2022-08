Mihai Stoica, atac la adresa lui Kyros Vassaras și a lui Istvan Kovacs: „Am un prieten medic oftalmolog! Să mergem să ne facem un control!”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit despre arbitrajul de la FCU Craiova-CSU Craiova (1-2). Acesta i-a criticat vehement pe Istvan Kovacs, dar și pe Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Mai exact, Meme nu s-a putut abține după ce a aflat cum a explicat Vassaras acordarea celei de-a doua lovituri de pedeapsă a celor de la CSU. Oficialul FCSB-ului a avut un discrus manifest.

„Urăsc când mă ia cineva de prost, dar nu de prost, de prostul proştilor!”

„În cazul ăsta, eu am un prieten medic oftalmolog şi cred că va face ani mulţi în perioada următoare, pentru că toţi cei care ne-am perindat pe aici trebuie să mergem să ne facem un control. Nu mai vedem.

Eu am văzut clar că mingea îi vine în cap, dar aşa am văzut eu, probabil că sunt semiorb şi atunci am ridicat mâinile din moment ce oamenii care au dreptatea în mână şi sunt deţinătorii adevărului absolut spun asta, îmi prezint scuzele. Nu am ştiut că mâna face parte din cap şi capul din mână.

Cel mai mult urăsc când mă ia cineva de prost, dar nu de prost, de prostul proştilor. Cum să fie, când e clar că îi vine mingea, ce hent este? Cine a văzut imaginile, Cătălin Popa, Vassaras?

Cred că trebuie să-i spună altceva. Domnule Kovacs, Istvan, prietene, vino rapid şi stai până vezi că nu-i nimic. Vino, că ne batem joc de meci şi de fotbalişţi şi de zeci de mii de oameni din tribună şi de sute de mii sau câţi s-au uitat la TV. OK, eşti nervos că nu ti-a ieşit primul penalty, nu l-ai văzut şi a fost penalty, asta nu înseamnă că trebuie să te încăpăţânezi să dai un penalty care n-a fost. Nu a fost.

Iar praful ăsta în ochi care ni se aruncă devine foarte deranjant. Nu-i normal, până la urmă noi suntem patronii acestui fenomen în România, care suscită din ce în ce mai mare interes, uite stadioane pline. Chiar aşa să fim luaţi peste picior? Nu a fost domne nimic, totul a fost perfect. Nu a fost perfect nimic. N-a fost henţ, n-a fost penalty şi nu se ştia ce se întâmplă la 1-0.”, a declarat Mihau Stoica, conform celor de la Orange Sport.