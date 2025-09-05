Mihai Stoica confirmă acordul cu FC Argeș pentru Mario Tudose

FCSB a început sezonul de Superliga 2025-2026 într-un mod neașteptat de slab, ocupând în urma primelor opt etape locul 13, cu doar șase puncte acumulate. Pentru a remedia problemele înregistrate, în special în apărare, conducerea clubului a decis să intervină pe piața transferurilor.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, pentru transferul fundașului central Mario Tudose. Deși inițial tatăl jucătorului s-a opus mutării la campioana României, oficialii „roș-albaștri” au reușit să convingă familia fotbalistului să accepte propunerea.

MM Stoica a explicat că FCSB resimte deficiențe în zona defensivă, iar venirea lui Mario Tudose este menită să aducă întăriri acestei linii pentru a asigura mai multă stabilitate și siguranță în apărare pe parcursul sezonului.

„Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu tatăl jucătorului, am ajuns la un numitor comun. Unde am crezut că vor fi problemele cele mai mari s-a rezolvat. Am avut discuţiile care s-au finalizat, nu foarte simplu, dar s-au finalizat.

Se plătește o sumă foarte mare. I-am zis lui Gigi din iarnă, de când era în Liga 2. Acum a avut ocazia să-l vadă și în Liga 1. Jucător de certă perspectivă. Avem mari probleme la fundașii centrali. Nu doar noi, toată România. Burcă are peste 40 de meciuri în națională, care voia să se lase de fotbal.