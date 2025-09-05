Mihai Stoica confirmă că doi foști jucători de la Chelsea au fost propuși la FCSB

Victor Moses, fostul fotbalist al lui Chelsea, a fost propus în mod repetat la FCSB în ultimele luni, după cum a dezvăluit Mihai Stoica, directorul sportiv al campioanei României. Deși Moses are doar 34 de ani și o carieră impresionantă în spate, inclusiv la Chelsea, CFR Cluj a optat pentru alte politici de transfer, iar oficialii FCSB au decis să nu îl aducă momentan pe fostul internațional nigerian.

Mihai Stoica a explicat că pe lângă Moses, și Tiemoue Bakayoko, un alt jucător cu trecut la Chelsea, a fost propus pentru FCSB, dar nu se încadrează în strategia de transferuri a clubului. Acesta a subliniat că primesc multe astfel de propuneri, dar clubul urmărește alte direcții.

„Mie mi se propune obsesiv Victor Moses, care a fost la Chelsea. Nu e foarte bătrân, în niciun caz nu are mai multe de 33-34, dacă nu cumva şi mai tânăr. Mi-au fost propuse nişte nume pe care nu le puteţi imagina!

Şi acum mă înjură lumea că nu l-am luat pe Zouma … noi avem altă politică. L-am avut propus în ultima vreme pe Tiemoue Bakayoko, care a jucat la Chelsea titular, la Monaco, la Milan şi la PAOK şi nu juca la PAOK”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Victor Moses a avut un parcurs bogat în fotbalul european, evoluând la echipe precum Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke City, West Ham, Fenerbahce, Inter, Spartak Moscova și Luton Town, unde a jucat în sezonul precedent al Championship, bifând 18 prezențe. Cea mai fructuoasă perioadă a sa a fost la Chelsea, cu 18 goluri și 10 pase decisive în 128 de meciuri. În naționala Nigeriei, Moses a înscris de 12 ori în 38 de selecții între 2012 și 2018.

Potrivit Transfermarkt, cota actuală a lui Victor Moses este de 500.000 de euro, în timp ce în 2018 valora 20 de milioane de euro. Până în momentul de față, FCSB continuă să respingă astfel de propuneri, rămânând fidelă unei politici clare în materie de transferuri.

Această situație vine la scurt timp după ce Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj, mutare considerată drept una dintre cele mai spectaculoase din istoria fotbalului românesc, dar care a revenit în atenția publică și prin comparație cu alte propuneri de jucători cu trecut la Chelsea pentru echipe din SuperLiga.