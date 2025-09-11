Mihai Stoica critică dur naționala României după egalul cu Cipru: „A făcut o partidă execrabilă. Trebuia să tacă!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a lansat critici dure la adresa jucătorilor Andrei Rațiu și Horațiu Moldovan, după remiza rușinoasă, 2-2, dintre Cipru și România la Nicosia. Românii au condus cu 2-0 după ”dubla” lui Drăguș, dar au fost egalați de gazde, pierzând controlul jocului în urma unor erori defensive. Stoica a subliniat problemele grave din jocul lui Rațiu, considerându-l indisciplinat și deloc preocupat să-și corecteze lipsurile în apărare.

Stoica a fost deosebit de acid față de comportamentul portarului Horațiu Moldovan, reamintind episodul meciului cu Canada și sfătuindu-l să dea dovadă de mai multă decență.

„Raţiu iar a făcut o partidă execrabilă. Are carenţe care se văd din avion. Carenţele astea se remediază doar când eşti extrem de serios şi nu mi se pare serios când vine să joace la naţională. Deloc!

Raţiu vine şi joacă ce nu trebuie să joace, la gol stă şi se uită în zona lui. Când a greşit evident cu Bosnia toată lumea a sărit că de ce vorbesc eu.

Încă un jucător cu mari probleme de comportament este Horaţiu Moldovan. Trebuia să tacă din gură la ce a făcut la meciul cu Canada. Generaţia asta este una care are o doză mare de insolenţă. Copiii ăştia trebuie să accepte, să-şi însuşească criticile atunci când le merită şi sunt motive. Puţin mai multă decenţă, mai mult bun-simţ recomand”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.