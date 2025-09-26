Mihai Stoica dă peste nas contestatarilor: „UEFA nu prevede bonusuri pentru posesie”. Anunț important despre Mihai Lixandru

Așa cum a obișnuit pe toată lumea, FCSB s-a concentrat mult mai bine în cupele europene, deși în campionat traversează o pasă extrem de proastă.

„Roș-albaștrii” au obținut trei puncte împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, iar Mihai Stoica a prezentat 5 lucruri importante după partida de joi seară.

Mihai Stoica, răspuns clar pentru contestatari! Care este situația lui Mihai Lixandru

FCSB a obținut trei puncte muncite în prima etapă din UEFA Europa League. Campioana României a început în forță meciul contra lui Go Ahead Eagles, iar în primele 15 minute lansase deja 5 șuturi pe spațiul porții.

David Miculescu a deschis scorul destul de repede, iar mai apoi FCSB a apelat la un joc defensiv, precaut, încercând să puncteze pe contraatac.

Faptul că „roș-albaștrii” au fost dominați clar la capitolul posesie a făcut ca unii oameni să caracterizeze tactica defensivă foarte bună ca pe un anti-joc, iar Mihai Stoica a avut un răspuns pentru ei. Totodată, el a anunțat și ce se întâmplă cu Mihai Lixandru, operat de apendicită înaintea partidei:

„1: Tactic aproape de perfecțiune; 2: UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie; 3: Am bătut deținătoarea Cupei Olandei, competiție la care participă și PSV, Ajax și Feyenoord.

În deplasare; 4: S-a alergat în alb-negru. Mult și repede; 5: Lixandru e cu noi în avion. Decolăm acum!”, a scris președintele Consiliului de Administrație al FCSB pe rețelele de socializare.