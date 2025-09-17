Mihai Stoica, declarație sinceră înaintea duelului cu Botoșani: „Ar fi o surpriză să batem!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit înaintea meciului din etapa a 10-a a Superligii, contra celor de la FC Botoșani, programat vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30. Oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că gruparea moldoveană este un adversar dificil, iar înfrângerea de anul trecut în Moldova poate fi un stimul pentru jucătorii săi.

Președintele FCSB a punctat și războinicia lui Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la Botoșani, care anunță o luptă dură.

„E un meci complicat, bine că am pierdut anul trecut, că, dacă nu pierdeam anul trecut, mă gândeam că sigur pierdem anul ăsta. Nu ai cum să îi bați pe unii la infinit. Când ai un record foarte lung mă cam sperie. Cum am avut noi cu Rapid, iar Rapid nu ne mai bate de vreo cinci meciuri, CFR la fel, și acolo aveam probleme.

Am văzut, Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate. Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea. Ar fi o surpriză să batem. Odată și odată tot ne-om restarta, trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul. Trebuie să schimbăm o literă”, a spus Mihai Stoica, înaintea deplasării la FC Botoșani, la primasport.ro.

FCSB trăiește un start modest de sezon în Superliga, fiind pe locul 11 după 9 etape, cu doar o victorie, patru egaluri și patru înfrângeri.