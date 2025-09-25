Mihai Stoica despre coșmarul care s-a adeverit, la FCSB: „Nu mă gândeam niciodată la asta!“

Campioana ultimelor două ediții ale Superligii e „lipită“ de subsolul clasamentului, lângă echipe precum Metaloglobus și Csikszereda.

Criza FCSB-ului iese și mai bine în evidență, când observăm că echipa a ajuns să fie surclasată, nu de Universitatea Craiova sau de Dinamo, care sunt acum pe podium, ci de Csikszereda și FC Botoșani! La Miercurea Ciuc, campioana a remizat cu o nou-promovată în Superliga noastră, scor 1-1, după care a fost învinsă, la Botoșani, scor 1-3.

În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, Mihai Stoica a admis că fix aceste două rezultate l-au șocat. Pentru că așteptările sale de la aceste partide erau cu totul altele.

„Calificarea în play-off e sub semnul întrebării. În afară de Craiova, plecată atât de tare, patru echipe sunt la 12 puncte distanţă de noi, iar echipa de pe locul al 6-lea e la 10 puncte distanţă de noi. Trebuie să începem să câştigăm, iar până acum se tot amână începutul ăsta. Am fost convins că vom reuşi să câştigăm la Miercurea Ciuc şi că apoi vom merge cu moral bun, la Botoşani. Și am făcut un punct din astea şase, ceea ce nu mă gândeam vreodată că se poate întâmpla“, a spus președintele Consiliului de Administrație.