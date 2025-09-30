Mihai Stoica, despre viitorul jucătorului de la FCSB: „Poate a semnat deja cu altcineva!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lămurit situația lui Malcom Edjouma, mijlocașul francez aflat pe final de contract cu gruparea roș-albastră. Fotbalistul de 28 de ani, cotat la 800.000 de euro, poate deja negocia cu alte cluburi, existând incertitudini legate de continuarea sa la FCSB.

Stoica a recunoscut că Edjouma ar putea pleca din postura de jucător liber în această iarnă, sugerând că există posibilitatea ca mijlocașul să se fi înțeles deja cu o altă echipă.

„Poate că a semnat cu altcineva, cine știe. Nu l-am întrebat. Dacă a semnat cu altcineva nu sunt șanse să prelungească. FCSB nu i-a făcut nicio propunere. Dacă întreabă patronul, recomandarea mea ar fi să prelungim”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Edjouma, folosit în opt meciuri din acest sezon și autor al unui gol în cele 312 minute jucate, a fost aproape de un transfer la CFR Cluj în vară, mutare ce a picat în ultimul moment, deși era anunțat inițial pentru 100.000 de euro. În acest context, viitorul său rămâne incert, iar FCSB riscă să-l piardă gratis la finalul anului.