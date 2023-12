Mihai Stoica, detalii din vestiarul FCSB-ului: „Gigi nu mai vrea ca Rotariu să mai facă parte din lot!”

Mihai Stoica a vorbit despre Dorin Rotariu. Oficialul FCSB-ului a precizat care este situația fostului dinamvoist.

Mai exact, Meme a dezvăluit că Gigi Becali nu îl mai dorește sub nicio formă pe nepotul marelui Iosif Rotariu. Iată ce a spus despre fotbalistul de 28 de ani.

„Gigi nu mai vrea ca Rotariu să mai facă parte din lot!”

„La Rotariu, am văzut că există interes din partea celor de la Hermannstadt şi Sepsi. Nu avem cum să-i reziliem contractul. E sub contract. Dacă el vrea să plece… Are contract până în vară.

Gigi nu mai vrea ca Rotariu să mai facă parte din lot în partea a doua a sezonului”, a spus Mihai Stoica, pentru Orange Sport.