Mihai Stoica, dezvăluiri importante înainte de debutul FCSB-ului în Europa League: „Nu vor începe, dar vor juca”

FCSB joacă astăzi primul meci din grupa unică Europa League, împotriva echipei Go Ahead Eagles, iar președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, a comentat decizia patronului Gigi Becali de a face numeroase schimbări în primul 11. Stoica a precizat că, deși nu vor începe partida titulari, Daniel Bîrligea și Florin Tănase vor intra pe teren, iar toți jucătorii importanți vor fi implicați pe parcursul jocului.

După înfrângerea în campionat cu FC Botoșani, Becali a decis să schimbe șapte jucători în primul 11, o mișcare care a stârnit controverse, inclusiv critici din partea unui fost antrenor al roș-albaștrilor.

În atac, Denis Alibec îl va înlocui pe Daniel Bîrligea în primul minut, iar în centrul mijlocașilor unul dintre Malcom Edjouma sau Baba Alhassan va lua locul lăsat liber de Tănase la start. Totuși, ambii jucători, Bîrligea și Tănase, vor evolua în timpul meciului.

„Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiţie”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, potrivit orangesport.ro.